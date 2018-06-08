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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Freni boşalan midibüs dehşet saçtı

leriyle ilgili önemli değişikliği açıkladı

Maliye Bakanı tarım arazileriyle ilgili önemli değişikliği açıkladı

, "Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan lerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 09:58
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