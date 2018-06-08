Dünya Kupası’nın kazananı Türkiye olacak

14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan 21. FIFA Dünya Kupası, Rus ekonomisinin yanı sıra Türkiye'ye de kazandıracak. 11 farklı şehir ve 12 statta 32 takımın yarışacağı etkinlik boyunca Rusya futbol meraklılarına ev sahipliği yaparken, Türkiye de futbolu sevmeyen ve kalabalıktan kaçan Rus turistleri ağırlayacak.
GÜNLÜK 1.000 DOLARA EV
Dünya Kupası için 1.5 milyon ekstra turist bekleyen Rusya'da oteller dolunca evini günlük kiraya veren Ruslar, bu süreçte tatilini Türkiye'de yapacak. Ayrıca, Dünya Kupası'na katılacak ülkelerde oluşan yoğun talep tur ve uçak fiyatlarını yükseltince, bazı Avrupalı turistler de önce İstanbul'da tatil yapıp buradan da Rusya'ya gidecek. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Rusya'da otellerin dolduğunu söyledi. Koçkar, "Ruslar stada yakın yerlerde evlerini günlük 600 ila 1.000 dolar arasında kiraya veriyor. Maç dönemindeki kalabalık ve trafikten kaçmak isteyenler ise bu parayla Türkiye'ye tatile gelmeye hazırlanıyor" dedi. Rusya'nın bu dönemde 1.5 milyon turist ve 3 milyar dolar gelir elde etmeye hazırlandığını anlatan Koçkar, "Rus ekonomisi canlandıkça bu turizme pozitif yansır. Ruslar tatil yapmayı seviyorlar ve tatil dediklerinde akıllarına gelen ilk ülke Türkiye" diye konuştu. Pronto Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, yaklaşık 3 bin Avrupalı taraftarın Dünya Kupası'nı izlemeye Türkiye üzerinden gideceğini söyledi.
ÖNCE İSTANBUL SONRA RUSYA
Onaran, "Rusya'ya talep artınca bu durum uçak bilet fiyatlarını da yükseltti. Aynı zamanda o ülkelerde maçlara bilet bulmayı da zorlaştırıyor. Bazı Avrupalılar bunu Türkiye üzerinden giderek çözmeyi planlıyor. Böylece oradan alacağı tur fiyatına hem İstanbul'da 2-3 gün tatil yapıyor hem de daha kolay bilet buluyor" ifadelerini kullandı.
BODRUM FİLİPİNLER VE MALDİVLER'LE YARIŞIYOR
Dünyanın turizm merkezleri olan Filipinler ve Maldivlerle yarışan Bodrum, dünyanın suyu en temiz deniz sıralamasında dünya 3'üncüsü oldu. Listede 1'inci sırayı Filipinler, 2'inci sırayı ise Maldivler aldı. Araştırma sonucunda yayınlanan listede Bodrum ile ilgili verilen bilgide, "Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında da turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir" ifadeleri kullanıldı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'u 1'inci sıraya taşıyacaklarını söyledi.
KURUMSAL ŞİRKETLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Dünya Kupası'nı izlemek için Türkiye'den de yoğun talep aldıklarını anlatan Onaran, Rusya paket satışlarının geçen yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktığını vurguladı. Ali Onaran, "Özellikle şirketlerin büyük ilgisi var. Kurumsal firmalar için tur düzenlediğimiz Pronto Mice'ta bunu çok net görüyoruz" dedi.
GÜNLÜK 1.000 DOLARA EV
Dünya Kupası için 1.5 milyon ekstra turist bekleyen Rusya'da oteller dolunca evini günlük kiraya veren Ruslar, bu süreçte tatilini Türkiye'de yapacak. Ayrıca, Dünya Kupası'na katılacak ülkelerde oluşan yoğun talep tur ve uçak fiyatlarını yükseltince, bazı Avrupalı turistler de önce İstanbul'da tatil yapıp buradan da Rusya'ya gidecek. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Rusya'da otellerin dolduğunu söyledi. Koçkar, "Ruslar stada yakın yerlerde evlerini günlük 600 ila 1.000 dolar arasında kiraya veriyor. Maç dönemindeki kalabalık ve trafikten kaçmak isteyenler ise bu parayla Türkiye'ye tatile gelmeye hazırlanıyor" dedi. Rusya'nın bu dönemde 1.5 milyon turist ve 3 milyar dolar gelir elde etmeye hazırlandığını anlatan Koçkar, "Rus ekonomisi canlandıkça bu turizme pozitif yansır. Ruslar tatil yapmayı seviyorlar ve tatil dediklerinde akıllarına gelen ilk ülke Türkiye" diye konuştu. Pronto Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, yaklaşık 3 bin Avrupalı taraftarın Dünya Kupası'nı izlemeye Türkiye üzerinden gideceğini söyledi.
ÖNCE İSTANBUL SONRA RUSYA
Onaran, "Rusya'ya talep artınca bu durum uçak bilet fiyatlarını da yükseltti. Aynı zamanda o ülkelerde maçlara bilet bulmayı da zorlaştırıyor. Bazı Avrupalılar bunu Türkiye üzerinden giderek çözmeyi planlıyor. Böylece oradan alacağı tur fiyatına hem İstanbul'da 2-3 gün tatil yapıyor hem de daha kolay bilet buluyor" ifadelerini kullandı.
BODRUM FİLİPİNLER VE MALDİVLER'LE YARIŞIYOR
Dünyanın turizm merkezleri olan Filipinler ve Maldivlerle yarışan Bodrum, dünyanın suyu en temiz deniz sıralamasında dünya 3'üncüsü oldu. Listede 1'inci sırayı Filipinler, 2'inci sırayı ise Maldivler aldı. Araştırma sonucunda yayınlanan listede Bodrum ile ilgili verilen bilgide, "Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında da turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir" ifadeleri kullanıldı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'u 1'inci sıraya taşıyacaklarını söyledi.
KURUMSAL ŞİRKETLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Dünya Kupası'nı izlemek için Türkiye'den de yoğun talep aldıklarını anlatan Onaran, Rusya paket satışlarının geçen yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktığını vurguladı. Ali Onaran, "Özellikle şirketlerin büyük ilgisi var. Kurumsal firmalar için tur düzenlediğimiz Pronto Mice'ta bunu çok net görüyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.