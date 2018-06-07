Borç yapılandırması büyük ilgi gördü. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na 572 bini aşkın başvuru geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma düzenlemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olmasına rağmen, bugüne kadar 530 bin 86 başvuru aldıklarını söyledi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da 2 Haziran'da başlayan yapılandırma müracaatına şimdiye kadar 42 bin 164 kişinin başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ- Kur'lular Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla borcunu peşin ödeyerek veya hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."
Borcu yapılandırana istihdam teşviği
Etiketler: Maliye Bakanlığı , sosyal güvenlik , istihdam
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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