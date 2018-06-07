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Borcu yapılandırana teşviği

Borcu yapılandırana istihdam teşviği
Borç yapılandırması büyük ilgi gördü. ve Kurumu'na 572 bini aşkın başvuru geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma düzenlemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olmasına rağmen, bugüne kadar 530 bin 86 başvuru aldıklarını söyledi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da 2 Haziran'da başlayan yapılandırma müracaatına şimdiye kadar 42 bin 164 kişinin başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ- Kur'lular Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla borcunu peşin ödeyerek veya hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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