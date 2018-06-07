Yerli fast-food markası Sucukland, girişimcilere kendi işinin patronu olma çağrısı yaptı. Sucukland Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertürk, 2016'da 1 şubesi olan Sucukland'in bugün şube sayısının 20'ye yaklaştığını belirterek, "70- 80 bin lira sermayeyle, ayda 8 bin liraya varan gelir elde etmek mümkün. Her ay bir bayi ortalama 1 ton sucuk satabilir. Fast foodların konumunu ona göre ayarlıyoruz. Bayi yatırımı yapan bir girişimci 1.5 yıl sonra yatırımını geri alıyor. Öncelikle bu işe hevesli kişiler arıyoruz. Yatırımcı kendi çalışsın, işin başında olsun. Parasıyla yatırım yapan biri bizim için yeterli değil" ifadesini kullandı. Ağırlıkta İstanbul'da franchising veren marka, İzmir, Bursa gibi büyük kentlerin kornerlarında da yerini aldı.
Bayi atılımı
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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