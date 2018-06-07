Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren enerjide ileri teknolojiye önem verdik. Enerjide son 2,5 senede tarihi adımlar attık.
Bor konusuyla ilgili milletimizi sevindiren önemli müjde vereceğimizi belirttik.
Bugün bor konusunda 2 firma protokol imzalayacak.
Yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuracağız.
Bor karbür dünyada elmastan sonra en sert element. Bor karbür Türkiye için önemli bir ihracat kalemi.
Bakan Albayrak “Türkiye’nin rüyasıydı” dedi, çok önemli yatırımı duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreninde önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;
Etiketler: Bakan Albayrak , enerji
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