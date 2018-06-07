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“Türkiye’nin rüyasıydı” dedi, çok önemli yatırımı duyurdu

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Albayrak çok önemli yatırımı açıkladı!

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de ileri teknolojiye önem verdik. Enerjide son 2,5 senede tarihi adımlar attık.

Bor konusuyla ilgili milletimizi sevindiren önemli müjde vereceğimizi belirttik.

Bugün bor konusunda 2 firma protokol imzalayacak.

Yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuracağız.

Bor karbür dünyada elmastan sonra en sert element. Bor karbür Türkiye için önemli bir ihracat kalemi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 13:10
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