Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;



Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren enerjide ileri teknolojiye önem verdik. Enerjide son 2,5 senede tarihi adımlar attık.



Bor konusuyla ilgili milletimizi sevindiren önemli müjde vereceğimizi belirttik.



Bugün bor konusunda 2 firma protokol imzalayacak.



Yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuracağız.



Bor karbür dünyada elmastan sonra en sert element. Bor karbür Türkiye için önemli bir ihracat kalemi.