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Emekli maaşlarının tarihi açıklandı! emekli maaşları ne zaman yatacak?

Hükümet, nedeniyle emekli maaşlarının ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı. Milyonlarca emekliye bayram öncesi müjde niteliğinde olan bu karar sonucu emekliler, emekli maaşları ne zaman ödenecek? Hangi emekli maaşını ne zaman alacak? sorularını sormaya başladı.

Emekli maaşlarının tarihi açıklandı!

Çalışma ve Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının 11-13 Haziran tarihleri arasında ödeneceği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"nın 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne aldığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemesi ise şu şekilde olacaktır:

- 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran 2018,
- 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran 2018,
- 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran 2018

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 14:00
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