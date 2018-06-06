Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, 'Türkiye'nin en değerli markası' 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle Türk Hava Yolları (THY) oldu. THY'yi 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yılın şampiyonu Türk Telekom takip etti. Listede üçüncü sırayı ise 1.8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell alırken; Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4'üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5'inci sıraya yerleşti. Söz konusu dönemde Ziraat Bankası'nın marka değeri yüzde 9'luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve kurum 6'ncı sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri 27.5 milyar dolar oldu. Futbol kulüpleri içinde Beşiktaş 121 milyon dolarlık marka değeri ile ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe izledi.
THY en değerli marka
Etiketler: THY , türk telekom , Türkiye , bankası , Beşiktaş , futbol , Fenerbahçe
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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