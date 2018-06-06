Emekliye 286 TL

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Bu hafta ilk bayram ikramiyelerini alacak emekliler, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni maaşlarına kavuşacak. Zam oranı merakla beklenirken, önceki gün açıklanan enflasyon verileri ipuçlarını verdi. Buna göre Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 çıkıyor. Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranının yüzde 6-7 aralığında gerçekleşebileceği tahmininde bulunuyor. TAKVİM, hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını hesapladı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse 56,13 lira artışla 991,73 liraya, yüzde 6.39'luk veriye göre 59,78 lira artışla 995,38 liraya, yüzde 7 çıkarsa 65,49 lira artışla bin 1 liraya yükselecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk 5 aylık enflasyona göre 286,35 lira artışla 4 bin 767 lira 61 kuruşa çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 6 olursa tavan maaş 268,87 lira artışla 4 bin 750 lira 13 kuruşa, yüzde 7 olarak gerçekleşirse 313,68 kuruş artışla 4 bin 794 lira 94 kuruşa ulaşacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse 56,13 lira artışla 991,73 liraya, yüzde 6.39'luk veriye göre 59,78 lira artışla 995,38 liraya, yüzde 7 çıkarsa 65,49 lira artışla bin 1 liraya yükselecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk 5 aylık enflasyona göre 286,35 lira artışla 4 bin 767 lira 61 kuruşa çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 6 olursa tavan maaş 268,87 lira artışla 4 bin 750 lira 13 kuruşa, yüzde 7 olarak gerçekleşirse 313,68 kuruş artışla 4 bin 794 lira 94 kuruşa ulaşacak.
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