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Emekliye 286 TL

Yüzde 6.39 çıkan 5 aylık a göre emeklielrinin maaşına 60 ile 286 lira arasında yapılacak. enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak

Emekliye 286 TL
Emeklilerin Temmuz mı için geri sayım başladı. Bu hafta ilk bayram ikramiyelerini alacak emekliler, 3 Temmuz'da açıklanacak verileriyle zam oranını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni maaşlarına kavuşacak. Zam oranı merakla beklenirken, önceki gün açıklanan enflasyon verileri ipuçlarını verdi. Buna göre Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 çıkıyor. enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranının yüzde 6-7 aralığında gerçekleşebileceği tahmininde bulunuyor. TAKVİM, hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını hesapladı.

NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse 56,13 lira artışla 991,73 liraya, yüzde 6.39'luk veriye göre 59,78 lira artışla 995,38 liraya, yüzde 7 çıkarsa 65,49 lira artışla bin 1 liraya yükselecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk 5 aylık enflasyona göre 286,35 lira artışla 4 bin 767 lira 61 kuruşa çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 6 olursa tavan maaş 268,87 lira artışla 4 bin 750 lira 13 kuruşa, yüzde 7 olarak gerçekleşirse 313,68 kuruş artışla 4 bin 794 lira 94 kuruşa ulaşacak.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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