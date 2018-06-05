TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin belirli parçalarının ülkenin dört bir yanında üretileceğini belirterek, "Örneğin koltuğu bir yerde üretilecek, başka aksamı başka yerde üretilecek ve her bölgenin bir katkısı olacağına inanıyorum. Yerli otomobilden tüm bölgeler faydalanacak" dedi. Fabrikanın yeriyle ilgili olarak Hisarcıklıoğlu, "Fizibilite çalışmaları bittikten sonra ve devletin vereceği teşviğe göre 5 babayiğidimizle oturup hangi yer uygunsa orada fabrikanın kurulması konuşulacak" diye konuştu.
Yerli otoya her bölgeden katkı
Etiketler: Rifat Hisarcıklıoğlu , TOBB , yerli otomobil
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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