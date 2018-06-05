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Yerli otoya her bölgeden katkı

Yerli otoya her bölgeden katkı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, in belirli parçalarının ülkenin dört bir yanında üretileceğini belirterek, "Örneğin koltuğu bir yerde üretilecek, başka aksamı başka yerde üretilecek ve her bölgenin bir katkısı olacağına inanıyorum. Yerli otomobilden tüm bölgeler faydalanacak" dedi. Fabrikanın yeriyle ilgili olarak Hisarcıklıoğlu, "Fizibilite çalışmaları bittikten sonra ve devletin vereceği teşviğe göre 5 babayiğidimizle oturup hangi yer uygunsa orada fabrikanın kurulması konuşulacak" diye konuştu.
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