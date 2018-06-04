Nöbette uyudu, tazminatını mahkemeyle kazandı!

Bir hastanenin hasta kayıt bölümünde çalışan personel iddiaya göre, nöbet esnasında uyudu. İşveren tarafından tutanak altına alınan olay sebebiyle hasta kayıt elemanı tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. 2. İş Mahkemesi'ne işvereni şikayet eden hasta kayıt elemanı, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek diğer işçilik alacakları ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının iş akdinin 4857 Sayılı İş Yasası'nın 25/2-h maddesi uyarınca haklı olarak feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini talep etti.