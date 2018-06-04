Bir hastanenin hasta kayıt bölümünde çalışan personel iddiaya göre, nöbet esnasında uyudu. İşveren tarafından tutanak altına alınan olay sebebiyle hasta kayıt elemanı tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. 2. İş Mahkemesi'ne işvereni şikayet eden hasta kayıt elemanı, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek diğer işçilik alacakları ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının iş akdinin 4857 Sayılı İş Yasası'nın 25/2-h maddesi uyarınca haklı olarak feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini talep etti.
Nöbette uyudu, tazminatını mahkemeyle kazandı!
Çalıştığı sağlık kuruluşunda nöbet esnasında uyduğu güvenlik kameralarınca tespit edilen hasta kayıt elemanı tazminatsız kovuldu. Mahkemenin de geri çevirdiği kayıt elemanına müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, hasta kayıt elemanının nöbet sırasında battaniye altına girip uyumasının iş güvenliğini tehlikeye düşürecek boyutta olmadığına hükmetti.
Etiketler: iş mahkemesi , kıdem tazminatı , Yargıtay
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