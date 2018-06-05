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Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen iftarda buluştu. Burada bazı açıklamalarda bulunan Erdoğan Eylül'den itibaren nın 3 ayda bir değil her ay ödeneceğini açıkladı.

65 yaş aylığı alan vatandaşlara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 08:14
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