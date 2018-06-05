65 yaş aylığı alan vatandaşlara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı aylığı konusunda müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen iftarda buluştu. Burada bazı açıklamalarda bulunan Erdoğan Eylül'den itibaren yaşlı aylığının 3 ayda bir değil her ay ödeneceğini açıkladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , yaşlı aylığı
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