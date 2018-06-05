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Faiz siliniyor

Yapılandırma ile faizin üstü çiziliyor, hesaplanıyor. 2 bin 880 liralık gecikme faizi yerine 20 lira ödeme yetiyor

Faiz siliniyor
Kamuya borcu olanlar dikkat! 31 Mart'a kadar oluşmuş lar için 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılırsa, faizler silinecek, borçlar tutarıyla güncellenecek. Böylece borçta önemli düşüş görülecek. Üstelik, borcunu peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 indirim olacak. İdari para cezalarında ayrıca, peşinde ana borca da yüzde 25 indirim var. Örneğin; 25 Nisan 2017'de 4 bin 432 lira trafik cezası olan kişinin borcu 2 bin 880 lira faizle 6 bin 712 liraya ulaşıyor. Yapılandırma ile faiz yerine 201,66 lira Yİ-ÜFE hesaplanıyor. Mükellef borcunu peşin ödemek isterse, para cezasının aslından yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılıyor. Para cezasının aslı 3 bin 324 liraya, Yİ-ÜFE tutarı ise 20.17 liraya geriliyor.
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