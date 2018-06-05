Kamuya borcu olanlar dikkat! 31 Mart'a kadar oluşmuş borçlar için 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılırsa, faizler silinecek, borçlar Yİ-ÜFE tutarıyla güncellenecek. Böylece borçta önemli düşüş görülecek. Üstelik, borcunu peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 indirim olacak. İdari para cezalarında ayrıca, peşinde ana borca da yüzde 25 indirim var. Örneğin; 25 Nisan 2017'de 4 bin 432 lira trafik cezası olan kişinin borcu 2 bin 880 lira faizle 6 bin 712 liraya ulaşıyor. Yapılandırma ile faiz yerine 201,66 lira Yİ-ÜFE hesaplanıyor. Mükellef borcunu peşin ödemek isterse, para cezasının aslından yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılıyor. Para cezasının aslı 3 bin 324 liraya, Yİ-ÜFE tutarı ise 20.17 liraya geriliyor.
Faiz siliniyor
Yapılandırma ile faizin üstü çiziliyor, Yİ-ÜFE hesaplanıyor. 2 bin 880 liralık gecikme faizi yerine 20 lira ödeme yetiyor
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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