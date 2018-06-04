2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 5,21 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,15 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 20,02 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,66 İLE TR81 (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN)'DA OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,43 ile taze fasulye, yüzde 13,78 ile domates, yüzde 12,51 ile kabak, yüzde 11,28 ile salatalık, yüzde 2,69 ile nohut, yüzde 2,65 ile ütü, yüzde 1,99 ile buğday unu ve yüzde 1,81 ile zeytin izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (yüzde)

Havuç

41,98

Kuru soğan

35,14

Patates

34,65

Limon

24,72

Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

24,66

Elma

10,07

Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

9,82

Telefon görüşme ücreti

9,66

Tişört (çocuk için)

9,21

Gömlek (erkek için)

7,70

Ayakkabı (kadın için)

6,88

Patlıcan

6,86

Umreye gidiş ücreti

6,85

Şehirlerarası otobüs ücreti

6,27

Ayakkabı (erkek için)

6,15

Mücevher (altın)

6,11

Tişört (erkek için)

5,69

Araba kiralama ücreti

4,95

Bilgisayar

4,92

Tavuk eti

4,82

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Değişim oranı (yüzde)

Pekmez

-0,71

Yatak odası takımı

-0,85

Bal

-0,89

Kuru fasulye

-1,19

Beyaz peynir

-1,20

Parfüm

-1,23

Makarna

-1,30

Süt

-1,48

Şehriye

-1,52

Kaşar peyniri

-1,55

Reçel

-1,67

Zeytin

-1,81

Buğday unu

-1,99

Ütü

-2,65

Nohut

-2,69

Salatalık

-11,28

Kabak

-12,51

Domates

-13,78

Taze fasulye

-19,43

Sivri biber

-34,39