İstanbul serbest piyasada dolar 4,6670 liradan, avro 5,4600 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6650 liradan alınan dolar, 4,6670 liradan satılıyor. 5,4580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4600 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 4,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3500 lira olmuştu.
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