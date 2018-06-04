Ağır kronik hastalar için sene başında başlatılan sosyal yardım programı ile Nisan sonuna kadar tüberküloz ve SSPE hastası olan bin 59 vatandaşa 1 milyon 148 bin 459 lira destek ödemesi gerçekleştirildi. Hastalara aylık bin 85 ile bin 685 lira arasında düzenli ödeme yapıldı. Bakanlık, programın ilerleyen aşamalarında nadir ve diğer riskli hastalıklarla mücadele eden vatandaşları da kapsam içine almayı planlıyor. Programdan, SSPE ve tüberküloz hastası olan, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirleri asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az gelire sahip kişiler yararlanabiliyor. Başvurular, ikametgahın bulunduğu ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılıyor. Tüberküloz hastalarına, 6 aydan 2 yıla kadar destek sağlanıyor. SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise tedavi sürdürdüğü müddetçe devam ediyor.
Hastaya ayda bin 685 TL
Etiketler: hasta
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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