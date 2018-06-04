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Dolar kontrol altına alındı

Dolar kontrol altına alındı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların kontrol altında olduğunu söyleyerek, iç talebin bir miktar kontrol altında olduğu, dış talebin güçlü olduğu durumun ekonomide yeniden dengelenme anlamına geldiğini belirtti. Şimşek, "Bu, cari açık, enflasyon yaratmayan makul düzeyde büyümeyi öngören bir büyüme döneme giriyoruz demektir. Onun için kaygılara gerek yok" dedi. Para politikası ile ilgili endişelerin büyük ölçüde giderildiğini vurgulayan Şimşek, 'da yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından kaynak akışının da başladığını ifade etti.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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