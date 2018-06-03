Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayacak olan 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça Türkiye düşmanlarının saldrıların da artıyor. Özellikle ekonomiye yapılan saldırılar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan verdiği mesajla "istikrar ve belirsizliğe" vurgu yaptı. Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde "Ya istikrar ya belirsizlik" diyeceğini ifade eden Bakan Albayrak, "Bu millet fırtınalı denizleri unutmaz, IMF komiserlerini, darboğazları unutmaz. Kepenk kapatan esnafın feryadını da unutmaz. Bir gecede 10 yıl geri giden ekonomiyi de unutmaz. Bu millet 6 ayda bir değişen hükümetleri unutmaz. Milli iradenin milletten başkasına teslim edilmesini de unutmaz" dedi. Bu milletin belirsizlik zincirini kıran AK Parti ile onun güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmayacağının altını çizen Albayrak, "Milletimiz için esas gelecektir. Gelecek ise istikrardır. İstikrar büyümenin sürmesidir, milletin refahıdır. İstikrar dünyaya örnek yatırımların sürmesidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak yürüyüştür. 24 Haziran karar zamanıdır. Ya istikrar ya belirsizlik" dedi.
Bakan Albayrak Mardin'de vatandaşların ve çocukların yoığun ilgisiyle karşılandı. Albayrak, Ortadoğu'da ölen milyonlarca insanın tek ortak paydasının "Müslümanlık" olduğunu söyledi. "Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar, diriltilmeye çalışılıyor. Oyunu da oyuncuları da görmek zorundayız" dedi.
Bakan Albayrak Mardin'de vatandaşların ve çocukların yoığun ilgisiyle karşılandı. Albayrak, Ortadoğu'da ölen milyonlarca insanın tek ortak paydasının "Müslümanlık" olduğunu söyledi. "Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar, diriltilmeye çalışılıyor. Oyunu da oyuncuları da görmek zorundayız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.