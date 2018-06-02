;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İş kuran gence 8 bin 402 lira
  2. Emekliye ikinci gelir

Maaşları uçurdu

, yükselince, çalışanlarını kaptırmamak için maaşları yükseltti. Pilotlara yüzde 20, diğer personele yüzde 10 yapıldı. Pilot 32 bin lirayı geçti

Maaşları uçurdu
TÜRK Hava Yolları () çalışanları için kesenin ağzını açtı. yükselince filosundaki yerli ve yabancı pilotları kaptırmak istemeyen THY, maaşlarda iyileştirmeye gitti. Pilotlara yüzde 20, diğer personele de yüzde 10 zam yapıldı. Kabin amirlerine de brüt 750 lira prim verildi. Uçakların kaptan pilotu la birlikte 32 bin, ikinci pilot maaşı ise 25 bin lirayı geçti. Bir yıllık kabin memuru 5-6 bin, 5 yıllık kabin memuru 7-8 bin, 15 yıllık bir kabin amiri 9-10 bin TL maaş alıyor. Ayrıca bu maaşlara ek ücretler ekleniyor. Ek ücretlere gelince, pilotlar ve kabin memurları olmak üzere uçuş ekiplerinin maaşı, kıdeme, pazar mesaisi, resmi ve dini bayram mesailerine, limit üstü uçuşlarına ve yakıt parasına göre değişiyor. Ayrıca yılda 4 maaş ikramiye alıyorlar.
Etiketler: , , ,
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ