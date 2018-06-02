TÜRK Hava Yolları (THY) çalışanları için kesenin ağzını açtı. Döviz kuru yükselince filosundaki yerli ve yabancı pilotları kaptırmak istemeyen THY, maaşlarda iyileştirmeye gitti. Pilotlara yüzde 20, diğer personele de yüzde 10 zam yapıldı. Kabin amirlerine de brüt 750 lira prim verildi. Uçakların kaptan pilotu maaşı zamla birlikte 32 bin, ikinci pilot maaşı ise 25 bin lirayı geçti. Bir yıllık kabin memuru 5-6 bin, 5 yıllık kabin memuru 7-8 bin, 15 yıllık bir kabin amiri 9-10 bin TL maaş alıyor. Ayrıca bu maaşlara ek ücretler ekleniyor. Ek ücretlere gelince, pilotlar ve kabin memurları olmak üzere uçuş ekiplerinin maaşı, kıdeme, pazar mesaisi, resmi ve dini bayram mesailerine, limit üstü uçuşlarına ve yakıt parasına göre değişiyor. Ayrıca yılda 4 maaş ikramiye alıyorlar.
Maaşları uçurdu
THY, döviz kuru yükselince, çalışanlarını kaptırmamak için maaşları yükseltti. Pilotlara yüzde 20, diğer personele yüzde 10 zam yapıldı. Pilot maaşı 32 bin lirayı geçti
Etiketler: THY , döviz kuru , zam , maaşı
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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