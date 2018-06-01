Mayıs ayının ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi.

TİM tarafından, bu yılın mayıs ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 13 milyar 956 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.



HÜKÜMETTEN İLK YORUM

Sevindiren gelişmenin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam." dedi.