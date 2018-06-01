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Emekliye maaş ödemesi başladı! Emekliye bayram ikramiyesi 2018 ne zaman verilecek? Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Eemklilere bayram öncesi bir güzel haber daha geldi. Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 'da ödenecek.

Emekliye maaş ödemesi başladı

Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 'da alacaklar.

TAHSİS NUMARALARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

HER BAYRAMDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 14:57
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