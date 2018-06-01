İstanbul serbest piyasada dolar 4,5480 liradan, avro 5,3120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5460 liradan alınan dolar, 4,5480 liradan satılıyor. 5,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5210 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2780 lira olmuştu.