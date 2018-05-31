Yeni Havalimanı'nda 20 bin başvuru ile rekor kırıldı! İşte İstanbul Yeni Havalimanı'na başvuru için aranan şartlar!

İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için ihtiyaç duyulan güvenlik görevlisi ilanına başvurular devam ediyor.

1 Şubat tarihinden itibaren verilen ilanda 3 bin 500 güvenlikçi istihdamı için başvurulara ilginin büyük olması rekor getirdi. 4 ayda 20 bin başvuru yapıldı. İlk kez bir güvenlik görevlisi alım ilanına bu sayıda başvuruda bulunuldu.





TEMMUZ AYINDA İŞE BAŞLAYACAKLAR

Başvuruları uygun görülen adaylar şu an mülakata çağırılıyor. İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; pazartesi gününden itibaren İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime tabi tutulacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilecek 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak. Atatürk Havalimanı'ndan da yaklaşık bin 500 güvenlikçinin İstanbul Yeni Havalimanı'na geçmesi bekleniyor.





35 YAŞ SINIRI

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme durumu geliyor.

Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kişiler aranıyor. İstihdam edilecek kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek.