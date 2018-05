Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümetin seçim öncesi yaptığı emeklilere ikramiye düzenlemesinin bütçeye 22.3 milyar lira etkisi olacağını söyledi. Ağbal'ın aktardığına göre hükümetin yıl sonu bütçe açığı hedefi de 67 milyar lira.

Bloomberg HT'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ağbal'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

KURUMLAR VERGİSİ ORANI DÜŞECEK

"Türkiye'de Kurumlar vergisi oranı düşecek, uluslararası rekabette kurumlar vergisi oranı önemli bir faktör. Bakanlar Kurulu her an bu düzenlemeyi geri alıp, kurumlar vergisini yüzde 20'ye düşürebilir. Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz.

İlk çeyrekte güçlü bir büyümeyi yakalayacağız. Bütçe açığının yıl sonu hedeflerimize yakın olacağına inanıyorum.

EMEKLİLERE 65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1.6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22.3 milyar lira etkisi olacak.

İKRAMİYE

Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.

BÜTÇE AÇIĞI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Son yıllarda harcama artışı doğuran bazı kararlar nedeniyle birtakım kaygılar ifade ediliyor ama hala kamu maliyesi ekonominin en sağlam göstergelerinden biri yine bütçe açığı seviyesi. Bu yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. 2018 başında 2018 bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek artışları karşılamak için düzenlemeler yaptık, vergi düzenlemeleri yaptık.

KAMU MALİYESİ ÇERÇEVESİ OLUŞTURULACAK

Ekonomi ve maliye politikaları uyum içinde olacak şu anki koşullarda maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım, daha sıkı duruş oluşturmak gerekiyor, bu konuda sıkıntı yok. Önümüzdeki dönemde de vergi ayarlamaları bakımından enflasyonist baskılara neden olmayacak kamu maliyesi çerçevesi oluşturulacak."