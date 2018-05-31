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  1. Ekonomi için kritik veri açıklandı

sayısındaki artış rekoru sürüyor

Kültür ve Bakanlığı, 'yi bu yılın ocak-nisan döneminde ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 arttığını açıkladı.

Turist sayısındaki artış rekoru sürüyor

'yi bu yılın ocak-nisan döneminde ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 arttı.

Kültür ve Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır giriş-çıkış istatistikleri, turizmde rekorların nisan ayında da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55, nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artış oranına ulaştı.

Yılın ilk 4 aylık bölümünde 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye, nisan ayında 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi.

İRANLI TURİSTLER İLK SIRADA

Türkiye'ye ocak-nisan döneminde gelen yabancıların yüzde 99,6'sı, nisanda gelenlerin ise yüzde 99,43'ü ik amaçla ziyarette bulundu.

Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke 858 bin 17 kişiyle oldu. İran'ı 671 bin 665 kişiyle , 651 bin 228 kişiyle Gürcistan takip etti.

Nisanda ise 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla , Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Bu ayda Rusya'yı 254 bin 863 kişiyle Almanya, 202 bin 26 kişiyle izledi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:36
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