TCMB'nin Perşembe günü yayınladığı finansal istikrar raporuna göre, Türkiye finans sektörü, güçlü sermaye yapısına sahip.
Raporda, reel sektör finansal kaldıraç oranının yaklaşık yüzde 60'ta yatay olduğu belirtildi.
Kredi yapılandırmalarının geniş alana yayılmış olmadığının görüldüğü belirtilen raporda, "ekonomide dengelenme süreci devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
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