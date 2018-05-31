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finansal istikrar raporunu açıkladı

finansal istikrar raporunu açıkladı. Raporda 'ekonomide dengelenme süreci devam etmektedir' denilirken, bankacılık sektörünün karlılık ve sermaye yeterliliğindeki olumlu görünümün ise devam ettiğine vurgu yapıldı.

Merkez Bankasından yeni açıklama

'nin Perşembe günü yayınladığı finansal istikrar raporuna göre, finans sektörü, güçlü sermaye yapısına sahip.

Raporda, reel sektör finansal kaldıraç oranının yaklaşık yüzde 60'ta yatay olduğu belirtildi.

Kredi yapılandırmalarının geniş alana yayılmış olmadığının görüldüğü belirtilen raporda, "ekonomide dengelenme süreci devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:22
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