Piyasalara 100 milyar dolar dopingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde uluslararası finans çevrelerine verdiği mesajlar etkisini gösterdi. Erdoğan'ın İngiltere'de 'Tatlı Dil Forumu'na katılan 25'in üzerinde uluslararası yatırım portföyü yöneticisine Türkiye ekonomisini anlatmasının ardından, 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye'ye yönünü çevirdiği mesajı bu kesimler tarafından hükümete iletildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir dizi görüşmeler için Londra'ya gittiği belirlendi.