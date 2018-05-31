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Piyasalara 100 milyar dolar dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ‘’ sonrası 'de yatırımcılarla bir araya gelmesinin meyveleri görülmeye başlandı. Erdoğan bu görüşmede 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye’ye yönünü çevirmesini sağlarken, ekonomistler piyasalardaki olumlu havanın süreceği görüşünde.

Cumhurbaşkanı 'ın ziyaretinde uluslararası finans çevrelerine verdiği mesajlar etkisini gösterdi. Erdoğan'ın İngiltere'de ''na katılan 25'in üzerinde uluslararası yatırım portföyü yöneticisine Türkiye ekonomisini anlatmasının ardından, 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye'ye yönünü çevirdiği mesajı bu kesimler tarafından hükümete iletildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir dizi görüşmeler için 'ya gittiği belirlendi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:17
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