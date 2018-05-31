Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde uluslararası finans çevrelerine verdiği mesajlar etkisini gösterdi. Erdoğan'ın İngiltere'de 'Tatlı Dil Forumu'na katılan 25'in üzerinde uluslararası yatırım portföyü yöneticisine Türkiye ekonomisini anlatmasının ardından, 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye'ye yönünü çevirdiği mesajı bu kesimler tarafından hükümete iletildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir dizi görüşmeler için Londra'ya gittiği belirlendi.
Piyasalara 100 milyar dolar dopingi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ‘Tatlı Dil Forumu’ sonrası İngiltere'de yatırımcılarla bir araya gelmesinin meyveleri görülmeye başlandı. Erdoğan bu görüşmede 100 milyar dolarlık bir fonun Türkiye’ye yönünü çevirmesini sağlarken, ekonomistler piyasalardaki olumlu havanın süreceği görüşünde.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul , İngiltere , Londra , Tatlı Dil Forumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.