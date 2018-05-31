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rakamları açıklandı!

tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında yüzde 7,8, ithalat 15,6 .

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici verilerine göre; 2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 35,6 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ayında yüzde 72,3 iken, ayında yüzde 67,5'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,4 azaldı, ithalat yüzde 1 . Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,1, ithalat yüzde 15,4 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 22 ARTTI

'ne (-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Nisan ayında yüzde 44,8 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 50,7 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

'ya yapılan ihracat 2018 Nisan ayında 1 milyar 366 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 852 milyon dolar ile , 784 milyon dolar ile ve 690 milyon dolar ile takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Almanya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Nisan ayında 1 milyar 978 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 891 milyon dolar ile , 1 milyar 779 milyon dolar ile ve 1 milyar 85 milyon dolar ile ABD izledi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:25
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