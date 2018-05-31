İstanbul serbest piyasada dolar 4,4700 liradan, avro 5,2240 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,4680 liradan alınan dolar, 4,4700 liradan satılıyor. 5,2220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5030 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2320 lira olmuştu.