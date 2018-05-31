Ramazan ayıyla birlikte 70 liradan 210 liraya fırlayan baklavalık fıstığın fiyatı baklavacıların boykotu ve Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 'Stokçuluğa izin vermeyiz' açıklamalarıyla 1 haftada 50 lira birden gerileyip 160 liraya indi. Bu da baklava fiyatlarına yansıdı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Necati Göksu, "Bakan Fakıbaba'nın da desteğiyle boykot kararımız başarıya ulaştı. Protestoyu sona erdirip yeniden fıstıklı baklava üretmeye başladık" dedi. Fıstık fiyatları 210 lirada kalsaydı vatandaşın bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyeceğini belirten Göksu, "Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. 40 lira vatandaşın cebinde kaldı" diye konuştu. Göksu, şunları kaydetti: "Baklavanın yanı sıra fıstık kullanılan çikolata, şekerleme, helva gibi pek çok üründe de üreticiler büyük sıkıntı yaşadı. Artan maliyetleri yansıtmamak adına kârdan ödün verildi."
Fıstık gibi indirim
Baklavacıların boykotu ve Bakan Fakıbaba’nın açıklamalarıyla, fıstık fiyatları bir haftada 50 lira düştü. Baklavanın kilosu ise 40 ilra geriledi.
Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , Bakan Fakıbaba , fıstık
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
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