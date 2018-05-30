Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2 günlük Londra temasları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Londra'daki temasların çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Yatırımcı ilgisi büyük" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONRASI YAPISAL REFORMLARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ!"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalara ise 4 mesaj verdiklerini ifade etti:

"Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız..."