;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük

'da yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" açıklaması yaptı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2 günlük temasları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Londra'daki temasların çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Yatırımcı ilgisi büyük" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONRASI YAPISAL REFORMLARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ!"
Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalara ise 4 mesaj verdiklerini ifade etti:

"Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. sonrası reformları daha da hızlandıracağız..."

Etiketler: , , , ,
  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 12:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ