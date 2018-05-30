Her 5 kişiden 4’ü “Batı’dan ekonomik baskı var” diyor





Türkiye, 25 gün sonra seçime gidiyor. Bir taraftan seçim bir taraftan dolar kurundaki dalgalanma vatandaşın ana gündemi. DÜNYA, vatandaşın nabzını Xsights Araştırma'nın 19 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında 26 şehirden 1517 kişiye yönelttiği anket ile tuttu. "Vatandaşın Nabzı Anketi" sonuçlarına göre Türkiye, geleceğine bakış konusunda kutuplaşırken, Batılı ülkelerin Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurduğu konusunda birleşiyor. Türkiye'de her 5 kişiden 4'ü ABD ve Avrupa devletlerinin ülke üzerinde ekonomik baskı yarattığına inanıyor. Üstelik farklı oy gruplarındaki vatandaş benzer düşünüyor. Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 85'i Millet İttifakı'na oy vereceklerini söyleyenlerin yüzde 77'si "Batılı ülkeler Türkiye'ye ekonomik baskı uyguluyor" diyor.