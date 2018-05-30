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İMSAKİYE RAMAZAN
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Her 5 kişiden 4’ü “Batı’dan ekonomik baskı var” diyor

Vatandaşın yüzde 81’i Batı devletlerinin ’ye ekonomik baskı uyguladığı düşüncesinde. ’na oy vereceğini söyleyenler arasında bu oran yüzde 85’e çıkarken, ’na oy verenler de yüzde 77 ile aynı fikirde.



, 25 gün sonra seçime gidiyor. Bir taraftan seçim bir taraftan ndaki dalgalanma vatandaşın ana gündemi. DÜNYA, vatandaşın nabzını Xsights Araştırma'nın 19 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında 26 şehirden 1517 kişiye yönelttiği anket ile tuttu. "Vatandaşın Nabzı Anketi" sonuçlarına göre Türkiye, geleceğine bakış konusunda kutuplaşırken, Batılı ülkelerin Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurduğu konusunda birleşiyor. Türkiye'de her 5 kişiden 4'ü ve Avrupa devletlerinin ülke üzerinde ekonomik baskı yarattığına inanıyor. Üstelik farklı oy gruplarındaki vatandaş benzer düşünüyor. 'na oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 85'i 'na oy vereceklerini söyleyenlerin yüzde 77'si "Batılı ülkeler Türkiye'ye ekonomik baskı uyguluyor" diyor.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 14:29
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