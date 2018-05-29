Tek toprak iki dev proje

Asrın projesi Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak olan yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat Millet Bahçesi'nde de kullanılacak. Kazıdan çıkan malzemelerle Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 yapay ada yapılacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklaması ile hafriyatın bir bölümünün buraya dökülmesi için de çalışmalara başlandı.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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