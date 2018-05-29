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Tek toprak iki dev proje

Tek toprak iki dev proje
Asrın projesi Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak olan yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat Millet Bahçesi'nde de kullanılacak. Kazıdan çıkan malzemelerle Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 yapay ada yapılacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklaması ile hafriyatın bir bölümünün buraya dökülmesi için de çalışmalara başlandı.

Barış ŞİMŞEK
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