Tek toprak iki dev proje

Asrın projesi Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak olan yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat Millet Bahçesi'nde de kullanılacak. Kazıdan çıkan malzemelerle Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 yapay ada yapılacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklaması ile hafriyatın bir bölümünün buraya dökülmesi için de çalışmalara başlandı.



Barış ŞİMŞEK