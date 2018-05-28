Yaşlı yakınına bakana bin 139 TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 2017'de 499 bin 737 vatandaşa 5 milyar 720 milyon 106 bin 272 lira kaynak aktarıldı. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde de 502 bin 508 vatandaşa 1 milyar 572 milyon 793 bin 278 lira ödendi. Evde bakım yardımı, halen aylık bin 85 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu tutar Temmuz'da memur zammıyla zamlanacak. Uzmanların tahminlerine göre; ilk 6 aylık enflasyon 5.5 seviyesinde olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 3.5'lik Temmuz zammı enflasyon farkıyla yüzde 5'e yükselecek. Evde bakım aylığı da bin 85 liradan bin 139 liraya ulaşacak.
NASIL ALINIYOR?
Bu yardımdan en az yüzde 50 engelli veya ağır engeli bulunanlar, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nce bakıma ihtiyacı olan engelliliği tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan kişiler faydalanabiliyor.
NASIL ALINIYOR?
Bu yardımdan en az yüzde 50 engelli veya ağır engeli bulunanlar, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nce bakıma ihtiyacı olan engelliliği tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan kişiler faydalanabiliyor.
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