Otomotivde yerli SIM kart geliyor

Teknolojinin tüm imkanlarından otomobilde de faydalanmak ve 2020'de tüm dünya ile birlikte 5G'ye geçecek öncü ülkelerden olmak amacıyla otomobiller için yerli SIM kart çalışması başlatıldı. Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren e-call ile yeni üretilen tüm araçlarda acil durumlarda otomatik arama yapan yardım sistemleri bulunacak. Araçlar kaza anında otomatik olarak 112'yi arayacak. Türkiye de bu sistemi yerli SIM kart ile hayata geçirmek için harekete geçti. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, otomotiv firmalarıyla görüştüklerini belirterek, "Yerlisi için kavga veriyoruz" dedi.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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