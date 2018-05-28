İstanbul serbest piyasada dolar 4,6630 liradan, avro 5,4720 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6610 liradan alınan dolar, 4,6630 liradan satılıyor. 5,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4720 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5000 lira olmuştu.