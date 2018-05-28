Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 28 Mayıs 2018'de de yükseliyor mu? 28 Mayıs Pazartesi çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 28.5.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

28 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 196 lira bandında ilerliyor. 28 Mayıs Pazartesi günü gram altın 196,02 liradan alınırken 196,04 liradan satılıyor. Çeyrek altın 314,59 lira alınırken 321,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.304,00 liradan alınıp 1.318,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.