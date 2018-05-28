Yaz planları çoktan yapılmaya başladı. Eski, yeni tüm çalışanlar ne kadar izin hakları olduğunu yakından takip ediyor. Ne kadar takip edilse de hesaplar şaşabiliyor. Çünkü izinde 1, 5, 15 yıl gibi sürelerde kademeli bir artış söz konusu. İşte ayrıntıları...
Yıllık izin nasıl hesaplanır? İş kanununda yıllık izin hakları nelerdir?
Çalışanın yıllık izin hakkı İş Kanunu’yla belirlenmiş durumda. Bazı meslek grupları bu yasanın dışında izin hakkına sahip. Bu grupların başında ise gazeteciler, gemi adamları ve pilotlar geliyor.
Etiketler: Yıllık izin , İş Kanunu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.