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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Dolar ve Euro ne kadar?

nasıl hesaplanır? nda yıllık izin hakları nelerdir?

Çalışanın hakkı ’yla belirlenmiş durumda. Bazı meslek grupları bu yasanın dışında izin hakkına sahip. Bu grupların başında ise gazeteciler, gemi adamları ve pilotlar geliyor.



Yaz planları çoktan yapılmaya başladı. Eski, yeni tüm çalışanlar ne kadar izin hakları olduğunu yakından takip ediyor. Ne kadar takip edilse de hesaplar şaşabiliyor. Çünkü izinde 1, 5, 15 yıl gibi sürelerde kademeli bir artış söz konusu. İşte ayrıntıları...

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 09:45
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