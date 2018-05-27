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’da dolar 4 lira

İTO’da dolar 4 lira
İstanbul Ticaret Odası () küresel lara katılımda dolar kurunu 4 lira, euroyu da 4.8 liradan sabitledi. İTO, yıl sonuna kadar girişimcileri ABD'den 'e, 'dan Arjantin'e kadar dünyanın dört bir yanında 14 ayrı fuarla tanıştırmayı planlıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir" dedi. Avdagiç, ekonomiye duyduğukları güveni reel sektöre yansıtıp destek olacaklarını söyledi.
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