İstanbul Ticaret Odası (İTO) küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 lira, euroyu da 4.8 liradan sabitledi. İTO, yıl sonuna kadar girişimcileri ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Arjantin'e kadar dünyanın dört bir yanında 14 ayrı fuarla tanıştırmayı planlıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir" dedi. Avdagiç, ekonomiye duyduğukları güveni reel sektöre yansıtıp destek olacaklarını söyledi.
İTO’da dolar 4 lira
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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