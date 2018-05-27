Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, fiber altyapının ortak kullanılmasıyla ilgili geçen hafta imzalanan prokolün 'herkesin kazanacağı' bir model olduğunu söyledi. Fiber altyapının ortak kullanımı için "Türk usulü" yeni bir model geliştirdiklerini belirten Doany, "Müşterilere daha fazla genişbant seçeneğinin sunulmasına ön ayak olan bu modelle bir yandan da geleceğin altyapısı fiberin tüm ülkede yaygınlığı artacak. Herkesin kazançlı çıktığı ama en kazançlı olanın vatandaş ve devlet olduğu bu modelin sektörümüze büyük fayda getireceğine inanıyorum" dedi. Söz konusu paylaşım modelinin detayları hakkında bilgi veren Doany, şunları kaydetti: "Bu protokolle Türk Telekom, fiber altyapısını daha uygun koşullar karşılığında belli bir süre için tüm operatörlere kiralayacak. Ayrıca ekstra altyapı gerektiği durumlarda operatörler iş birliğine gidecek." Doany, maliyetlerin düşmesinin bireysel kullanıcılara da yarayacağını belirtip, tüketicilerin rekabet sayesinde yüksek hız ve kaliteye daha uygun fiyatlar ve seçeneklerle ulaşabileceğini söyledi.
Herkes kazanacak cep faturası inecek
Türk Telekom CEO’su Doany fiber anlaşmasının vatandaşa da ucuzluk getireceğini söyledi
Etiketler: türk telekom , CEO , fatura
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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