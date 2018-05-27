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’ya bir günde 500 milyon lira

Borsa’ya bir günde 500 milyon lira
Kur üzerinden yapılan spekülatif saldırılar, döviz pansiyonunda tansiyonu yükseltirken, da ise endeksin tüm algı operasyonlarına rağmen 103 bin puanın üstüne yükseldiği gözlendi. Haftanın son işlem gününde Borsa yüzde 2 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Yabancı cıların cuma günü 500 milyon lira civarında net alım gerçekleştirdiği belirtiliyor. Merkez 'nın üst üste attığı adımların yabancı yatırımcıları ikna ettiğini belirten analistler, önümüzdeki günlerde tansiyonun düşeceğini belirtti.
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