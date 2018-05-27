Kur üzerinden yapılan spekülatif saldırılar, döviz pansiyonunda tansiyonu yükseltirken, borsada ise endeksin tüm algı operasyonlarına rağmen 103 bin puanın üstüne yükseldiği gözlendi. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul yüzde 2 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Yabancı yatırımcıların cuma günü 500 milyon lira civarında net alım gerçekleştirdiği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın üst üste attığı adımların yabancı yatırımcıları ikna ettiğini belirten analistler, önümüzdeki günlerde tansiyonun düşeceğini belirtti.
Borsa’ya bir günde 500 milyon lira
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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