Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Emekli bir çalışan rapor alabilir mi?
Etiketler: GSS , sigorta , SGK , Genel Sağlık Sigortası
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