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İMSAKİYE RAMAZAN
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borç yapılandırılmasıyla ilgili son tarihi açıkladı

ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanacak vatandaşların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiği açıklandı.

nın Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 11:57
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