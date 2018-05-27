Ukrayna'daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaşan lifecell, Ukrayna'nın en önemli yatırımcılarından biri haline geldi. lifecell kısa bir süre önce yeni yönetim merkezine geçerken, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun başkanlık ettiği Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi'ne seçilen tek Türk olarak konsey toplantılarına katıldı. Turkcell'in yurt dışı iştiraki lifecell için Ukrayna pazarının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akça, "2 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla lifecell, Ukrayna'daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor" dedi. lifecell'in yeni lokasyona taşınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bölgesel güç olma hedefi doğrultusunda, faaliyette bulunduğumuz ülkelerde konumumuzu daha da güçlendirmeye odaklandık. Bugün de Turkcell'in uluslararası operasyonları için pilot ülke olarak belirlediğimiz Ukrayna'da yepyeni bir teknoloji üssüne geçiyoruz" dedi.
Akça’ya önemli görev
Etiketler: Ahmet Akça , Petro Poroşenko , kaan terzioğlu , Ukrayna
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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