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Katlanan kanat
ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in popüler ticari jet serisi 777'nin çıkacak 3'üncü serisinde bir ilke imza atılıyor. Kanat genişliği nedeniyle mevcut havalimanlarındaki standart terminallere sığmayacak olan ta, katlanabilir kanat teknolojisi kullanılacak. Katlanabilir kanat teknolojisi, ticari yolcu taşımacılığında bir ilk olacak. 777'nin tam kanat genişliği 71.62 metre, bu ölçü 787 serisinde 60.04 metre, 737'lerde ise 35.66 metre. 777'nin kanatlar katlandıktan sonraki genişlik değeri 64.9 metreye düşüyor. Yeni nesil 777 programının yürürlüğe girerek uçuşa başlaması için belirlenen tarih ise 2020 yılı. Yeni 777 'in gelmiş geçmiş en verimli ikiz motorlu ticari jeti olarak nitelendiriliyor.



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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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