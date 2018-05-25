Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülke notları yöneticisi James McCormack, TL'de devam eden zayıflığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

FİTCH BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLİYOR

McCormack, TCMB'nin gerektiği durumda tekrar harekete geçeceğini belirterek Haziran ayında bir faiz artışının daha gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"NOTUNUZ BASKI ALTINDA KALABİLİR"

Fitch yetkilisinin açıklamasına göre, tüm gözler, Türkiye'nin kredi notu, liradaki düşüşün sürmesi ve ülkenin uluslararası rezervlerinin agresif bir şekilde azalması durumunda baskı altında kalabilir.

McCormack, bunun yanı sıra, liranın daha da zayıflamasının bankalar ve kurumlar üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU

Fitch'in Türkiye için kredi notu şu an BB+ seviyesinde.