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  1. Devler anlaştı milyarlar ‘cep’te kaldı

1.5 milyon memura müjdesi! ? İşte ek göstergeye dair merak edilen tüm detaylar

Cumhurbaşkanı önceki gün milyonlarca memura müjdesini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca memuru ek gösterge heyecanı sardı. Peki düzenlemesiyle memurların maaşı ne olacak? Ek gösterge hesaplamaları nasıl yapılır? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar...

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 04:15
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