Erdoğan'ın müjdelediği kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 1.5 milyon memurun maaşı ve ikramiyesi yüzde 20 artacak. Peki bu artış memurların maaşına nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge kimleri kapsıyor? Ek gösterge nasıl hesaplanır? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar...
1.5 milyon memura ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir? İşte ek göstergeye dair merak edilen tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün milyonlarca memura ek gösterge müjdesini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca memuru ek gösterge heyecanı sardı. Peki 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların maaşı ne olacak? Ek gösterge hesaplamaları nasıl yapılır? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar...
Erdoğan'ın müjdelediği kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 1.5 milyon memurun maaşı ve ikramiyesi yüzde 20 artacak. Peki bu artış memurların maaşına nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge kimleri kapsıyor? Ek gösterge nasıl hesaplanır? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar...
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