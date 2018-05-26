Kaçak geçiş cezası yüzde 60 indi

ARAÇ sahiplerinden işverenlere çiftçilere kadar pek çok kesime yönelik düzenlemeler içeren ve torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



● Tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor. Bu çiftçilerin elektrik enerji borcu destekleme ödemelerinden mahsup edilecek.

● İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının (TÜFE) değişim oranı ile güncellenmiş tutarını 1 yıl içerisinde ödeyenlerden gecikme faizi alınmayacak.

● Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapanlara, mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek. Bu hüküm Avrasya Tüneli'nden geçişleri de kapsayacak.