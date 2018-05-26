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'nda sona gelindi! Bunu yapan yanacak! İmar Barışı başvuruları ne zaman başlıyor?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerinde sona gelindi. Çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması beklenirken, yaklaşık 13 milyon konutun düzenlemeden yararlanması bekleniyor. İmar Barışı'nda yalan beyanda bulunan kişilerin parasının iade edilmeyeceği öğrenilirken bundan sonraki süreçte kaçak yapılaşmanın uyduyla takip edileceği belirtildi. İşte İmar Barışı ile ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği nda sona yaklaşılıyor. TÜRKSAT ve HAVELSAN'ın üzerinde çalıştığı sistem uyarınca başvurular, e-devlet üzerinden yapılacak.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 08:57
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