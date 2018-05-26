Milyonlarca kişinin merakla beklediği imar barışında sona yaklaşılıyor. TÜRKSAT ve HAVELSAN'ın üzerinde çalıştığı sistem uyarınca başvurular, e-devlet üzerinden yapılacak.
İmar Barışı'nda sona gelindi! Bunu yapan yanacak! İmar Barışı başvuruları ne zaman başlıyor?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren İmar Barışı düzenlemelerinde sona gelindi. Çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması beklenirken, yaklaşık 13 milyon konutun düzenlemeden yararlanması bekleniyor. İmar Barışı'nda yalan beyanda bulunan kişilerin parasının iade edilmeyeceği öğrenilirken bundan sonraki süreçte kaçak yapılaşmanın uyduyla takip edileceği belirtildi. İşte İmar Barışı ile ilgili tüm detaylar...
Etiketler: imar barışı , e devlet
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