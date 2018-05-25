Turkish Cargo, hava kargo sektörünün önemli fuarlarından olan Air Cargo China'da, Air Cargo Week dergisi tarafından düzenlenen 'World Air Cargo Awards 2018/Dünya Hava Kargo Ödülleri' töreninde 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' ödülüne layık görüldü. Tören Şangay'da gerçekleşti. Gala gecesinde hava kargo endüstrisinden katılımcıların, acentelerin ve müşterilerin oylarıyla en değerli ödüle layık görülen Turkish Cargo'nun yanı sıra 10 ayrı kategoride daha ödüller sahiplerini buldu.
Turkish Cargo ‘yılın taşıyıcısı’
Etiketler: Turkish cargo , Air Cargo
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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