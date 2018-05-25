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‘yılın taşıyıcısı’

Turkish Cargo ‘yılın taşıyıcısı’
Turkish Cargo, hava kargo sektörünün önemli fuarlarından olan Air Cargo China'da, Air Cargo Week dergisi tarafından düzenlenen 'World Awards 2018/Dünya Hava Kargo Ödülleri' töreninde 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' ödülüne layık görüldü. Tören Şangay'da gerçekleşti. Gala gecesinde hava kargo endüstrisinden katılımcıların, acentelerin ve müşterilerin oylarıyla en değerli ödüle layık görülen 'nun yanı sıra 10 ayrı kategoride daha ödüller sahiplerini buldu.
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