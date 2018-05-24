Petrol seferberliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım" dedi. Hakkari Çukurca'da kurulan TPAO petrol arama sahasında inceleme yapan Albayrak, uçakla gravite veri toplama işleminin yanı sıra kara sismik detaylı çalışmaları da yoğunlaştıracaklarını anlatarak, "Bu adımlarla Türkiye'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yeraltı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız" diye konuştu.
KAZMA VURULDU
Albayrak, son zamanlardaki aktif enerji siyasetleri çerçevesinde, sadece derin deniz sondajcılık faaliyetleri değil, aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset yürüteceklerini yoğunlukla ifade ettiklerini anımsattı. Bu sürecin bir adımı olarak Irak sınırına 3.5 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Çukurca, potansiyeli ve yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız."
MİLLİ ENERJİYE 2.5 MİLYON LİRA DESTEK
Hükümet enerjide Ar- Ge desteklemesi başlatıyor. TÜBİTAK tarafından açılan çağrı programıyla, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olması hedefleniyor. İlk aşamada 22 Haziran'a kadar, ikinci aşamada ise Kasım ayında Ar-Ge başvuruları alınacak. Çalışma kapsamında yerli üretim için projelere 500 bin lira ile 2.5 milyon lira arasında destek verilecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
KAZMA VURULDU
Albayrak, son zamanlardaki aktif enerji siyasetleri çerçevesinde, sadece derin deniz sondajcılık faaliyetleri değil, aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset yürüteceklerini yoğunlukla ifade ettiklerini anımsattı. Bu sürecin bir adımı olarak Irak sınırına 3.5 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Çukurca, potansiyeli ve yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız."
MİLLİ ENERJİYE 2.5 MİLYON LİRA DESTEK
Hükümet enerjide Ar- Ge desteklemesi başlatıyor. TÜBİTAK tarafından açılan çağrı programıyla, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olması hedefleniyor. İlk aşamada 22 Haziran'a kadar, ikinci aşamada ise Kasım ayında Ar-Ge başvuruları alınacak. Çalışma kapsamında yerli üretim için projelere 500 bin lira ile 2.5 milyon lira arasında destek verilecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
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